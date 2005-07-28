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Tales of Time

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RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/04/23
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21/04/23
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22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
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22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO

26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI
FEN: annunciano il nuovo album ''Monuments Of Absence'', ascolta un brano
12/04/2023 - 14:48 (25 letture)

RECENSIONI
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