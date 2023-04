RIVAL SONS: ad ottobre per un unico concerto in Italia

13/04/2023 - 10:01 (124 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Esatto! Classe ed eleganza, queste sono le parole chiave per i Rival Sons. Cosa che non si può dire per i...ci siam capiti. Come loro ci sono The Answer, ma quelli di Solas. 2 Sì, molto bello. Quello che rende i Rivali Sons la miglior band della loro generazione in ambito revival è che loro, a differenza di tanti altri, hanno classe da vendere. 1 Comunque sto pezzo è veramente bello.