EXMORTUS: ''Necrophony'' è il nuovo album, ascolta un singolo

14/04/23
ARCHON ANGEL
II
14/04/23
DODHEIMSGARD
Black Medium Current
14/04/23
MIKE TRAMP
Songs of White Lion
14/04/23
WILD BEYOND
Wild Beyond
14/04/23
MAGNUS KARLSSON`S FREE FALL
Hunt the Flame
14/04/23
JOE BONAMASSA
Tales of Time
14/04/23
SEVER
At Midnight, by Torch Light
14/04/23
ATREYU
The Hope of a Spark
14/04/23
CHRIS DUARTE
Aint Giving Up
14/04/23
BLAZON RITE
Wild Rites and Ancient Songs
14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)
24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI
28/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE