METALLICA: la playlist ufficiale con i lyric video di ''72 Seasons''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 28 Scatenate i Troll (semic.) 27 A e aggiungo con sommo dispiacere per tutti i veri e puri thrasher d\'Italia e del mondo: A questo bruttto discaccio mancano totalmente e gravemente le ballad!!!! Sognavo di poter mettere la lingua in bocca a qualche ragazzetta con in sottofondo le note di una nothing else matters 2 o di una stupenda the unforgiven 4 ma niente da fare. Questi ex musicisti hanno pubblicato un intero album di canzoni rocciose. Sta cosa è assurda. Bisogna assolutamente boicottarli. Vogliamo abbracciarci con gli accendini accesi durante i loro concerti e con questo album, non è possibile. Come faremo noi metallari nel 2023 con questo polpettone di musica Thash Metal nello stile dei Metallica sessantenni? Non lo so, aiutatemi voi... 26 Non sono più i Metallica di una volta sembrano quasi musicisti di 60 anni (quasi ... ) Ma cosa è successo a questi Metallica? Sono molto triste. Si saranno venduti forse al music business? (Si, e non lo hanno mai negato). Almeno con load, reload e soprattutto Saint-Anger erano piu Cathy e trendy, uffy, ridatemi Frantic vi prego!!! VIVA I METALLICA 2023! ANDATEVENE TUTTI A F****LO! (Formello, cosa avevate capito?!?!? Avevo proprio una grandissima voglia di ascoltarmi seek and destroy 2, harvester off sorrow 2, welcome Home sanitarium 2, wherever i may roam 2, Escape 2 ma niente, oramai non sono più Thash Metal 100%. che disfettaNon sono più i Metallica di una voltasembrano quasi musicisti di 60 anni(quasi ...) Ma cosa è successo a questi Metallica? Sono molto triste. Si saranno venduti forse al music business? (Si, e non lo hanno mai negato). Almeno con load, reload e soprattutto Saint-Anger erano piu Cathy e trendy, uffy, ridatemi Frantic vi prego!!! VIVA I METALLICA 2023! ANDATEVENE TUTTI A F****LO! (Formello, cosa avevate capito?!?!? 25 @14 mi è morta la h 24 Pikko ha già tirato la summa e sono in accordo con lui. Non mi viene nemmeno voglia di scrivere le stesse cose sui problemi che si riscontrano da anni: basta! Ti prego Hetfield accogli la richiesta di Mustaine, sei sprecato nei Metallica! 23 In rete c\'è un altra song : inamorata, questo è il titolo, non fa per me 22 Sono solo al quarto ascolto quindi non voglio esprimermi. Ma due cose : Duke lo sai vero che quello che dici vale per tutte le band storiche? Seconda cosa: paragonare metallica e overkill odierni e un po\' come paragonare darkthrone e ulver odierni...non ha il minimo senso logico 21 ...alcune canzoni sono carine....ma sanno di \"auto-plagio\"....tutto gia\' sentito negli albums precedenti......un eterno riproporre soluzioni stilistiche...gia\' ampiamente conosciute.....e pensare che erano la band thrash metal piu\' rivoluzionaria...di tutte..... 20 @vitadathrasher: anche a me ha dato molto l\'idea di jam session... e non in senso positivo purtroppo. 19 Non sento fraseggi tra le due chitarre, sembra registrato dal solo james. Si sente la seconda chitarra quando parte l\'assolo ovviamente. Sembra un album ritmico dove la fa da padrone james e il basso. Suona piatto, i riff sono poca cosa, sembrano prove da garage band.....consigliato ai fan talebani, gli altri possono passare oltre. 18 Io lo sto ascoltando in ordine di canzone in canzone e mi piacciono tutte, too far gone ha un pezzo iniziale praticamente uguale a no remorse, ma va bene così dai. Ripeto lo sto ascoltando volentieri.... Shock io sento la voglia di suonare ancora anche perché con tutti i soldi che hanno cosa gliene fregherebbe di fare ancora dischi e metal? Lo trovo meglio delle uscite degli ultimi anni plasticose di testament death Angel ecc 17 Hanno solo distribuito meglio le tracce “salvabili” nell’album, ma come per Hardwired parliamo di quasi mezzo album o giù di lì completamente da scartare. Solo che in Hardwired le ciofeche erano quasi tutte concentrate nel secondo CD, qui sono un po’ ovunque. 16 \"si sente la voglia di fare musica e suonare\" ahahahahah 15 A me piace ad un primo ascolto mi convince molto di più dei dischi copia ed incolla thrash che girano al giorno d\' oggi. Non un capolavoro ma almeno si sente la voglia di fare musica e suonare. Non sento il cartellino timbrato.... Lo riascolterò volentieri 14 commento 13 no lo suonano dal 1996 13 Secondo me è decisamente un passo avanti rispetto ad Hardwired,di cui il secondo cd tolta spit out the bone è inascoltabile. Paragoni con band come overkill (bello scotch ed)sono improponibili, non si rivolgono allo stesso pubblico, i met non suonano trash da 35 anni, è come paragonare l’ultimo degli ultver con quello di un gruppo black. 12 Dopo un primo ascolto di questo e quello degli Overkill entrambi usciti oggi (complimenti alla nuclear blast per aver accettato la sfida) devo dire che anche se adoro i Metallica, Scorched e\' nettamente piu\' pesante e coinvolgente di 72. 11 Devo ancora ascoltare album quindi non posso ancora giudicare ,dico soltanto che la copertina non mi piace per niente ,potevano sforzarsi un po di più, 10 …anche Chasing Light aggiungo alla lista delle canzoni promosse. Ma tutte quante, tranne forse Lux Æterna, non superano (sempre secondo me) le promosse di Hardwired. 9 In rete c\'è una nuova song dei tallica, da non più di 1 ora, è nuova, ma è un mattone, per essere gentili. Poi sicuramente piacerà a molti altri ... 8 Beh sì. Se ho commentato anche l’ultima canzone da 11 minuti direi di sì, l’ho ascoltato tutto. Alcuni buoni pezzi: la title track, Lux, Shadow Follows, Too Far Gone?, Rooms Of Mirror…per il resto al momento noia e, secondo me, un generale passo indietro rispetto ad Hardwired. Ma riascolterò ancora, senza bisogno che nessuno si offenda. 7 Tino che dà sempre più segni di senilità 🤣 Sul disco dirò la mia in recensione. 6 L\'hai ascoltato almeno una volta prima di dire questo a cazzo di qua, questo a cazzo di la? Chiedo solamente eh.. 5 Leggo in giro gente entusiasta dell’ultima canzone da 11 minuti…a parte che secondo me avrebbe funzionato meglio come strumentale. Mi pare una parente stretta dei macigni ascoltati un paio di volte in tutta la mia vita alla Outlaw Torn e Fixxxer mischiati ai medley di Dio e Mercyful Fate, ma in generale ho sentito un po’ su tutto l’album il sound delle cover del Garage Inc, mischiate ad Hardwired, richiami a Kill ‘em All, Load e Reload dappertutto, canzoni assemblate alla Death Magnetic, rullate a cazzo di continuo. Quindi ripeto: BOH. 4 Le valutazioni finali le farò dopo aver memorizzato i brani, sulla recensione 3 Il problema è che hai ascoltato i primi 2 pezzi che forse sono tra i migliori dell’album. Non che non ce ne siano altri. Ma al primo ascolto, secondo me, è un passo indietro rispetto ad Hardwired che già era pieno di difetti. Soprattutto manca una canzone top come Spit Out The Bone e se devi fare un cazzk di album così lungo e con così tanti pezzi, ma un paio di semi ballad o ballad metticele per spezzare la noia. Al momento per me è un grande BOH. E dopo 7 anni mi aspettavo altro. Non un Hardwired 2.0 con i difetti del primo accentuati. 2 Appena comprato alla Comet, c\'erano due copie...2, sono proprio cambiati i tempi. Ascoltato i primi due pezzi in macchina bel sound e pezzi piacevoli, staremo a sentire il resto. 1 Se parto io coi commenti scateno 92 minuti di applausi. Ma vedo che si trattengono tutti…😂