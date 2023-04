METALLICA: i video di ''Sleepwalk My Life Away'' e ''Room of Mirrors''

9 Te ne capì propria un cas, ma fa niente, quello che piace a me non penso interessi proprio niente a nessuno 8 Room of mirrors tanta roba 7 Ah ho capito: basta che sembri thrash e va tutto bene. 6 Sbagli. C\'è un buco da load fino a tempi recenti. Non ho reload mi fa schifo st anger e li ho riapprezzati con all Nightmare long. Non li vedo live dal 1993 e penso che ci siano miliardi di gruppi migliori oggigiorno però questo disco non mi dispiace e neppure il precedente. 5 Tino Se ho capito bene a te basta che ci sia scritto Metallica e tutto a posto... Devi essere proprio uno di quei fan che ingoia tutto di loro e la credibilità ciao. 4 @Tino, sono contento che a te piaccia, che è di tuo gradimento. Presumo tu non sia il solo. Le prime due anteprime non erano affatto male, anzi. Ma certi polpettoni successivi, non riesco più ad ascoltarli. 3 Mentre sono a fare shopping al Tigotà mi sparano cenere di Lazza che mi provoca conati...solo vedere la scritta metallica è un sollievo immediato. Il disco per ora mi piace, pur con i suoi difetti 2 Il disco con tutti i suoi difetti mi piace, già ascoltato 4 volte promosso. Non mi aspetto una damage Inc da dei sessantenni ma forse qualche pezzo arpeggiato ci sarebbe stato bene 1 La prima song assolutamente non per me, la seconda non entrerà nella storia, ma almeno ha un po di ritmo 🤘