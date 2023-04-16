PAN VESH EN: dettagli e singolo del nuovo album ''Martyrs''

17/04/23
SUOTANA
Ounas I
18/04/23
CRIMSON DAWN
It Came From The Start
21/04/23
THROUGH FIRE
Devil`s Got You Dreamin`
21/04/23
PESTIFER
Defeat of the Nemesis
21/04/23
SMACKBOUND
Hostage
21/04/23
AXEL RUDI PELL
The Ballads VI
21/04/23
MECCA
Everlasting
21/04/23
OSI AND THE JUPITER
Cedar & Sage
21/04/23
BIRDFLESH
Sickness In The North
21/04/23
MEZZROW
Summon Thy Demons
21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)
24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI
28/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE
28/04/23
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)