OXBOW: dettagli e singolo del nuovo album ''Love's Holiday''

21/04/23
THE SMASHING PUMPKINS
ATUM: A Rock Opera in Three Acts (Act III)
21/04/23
BIRDFLESH
Sickness In The North
21/04/23
SAINT DAEMON
League Of The Serpent
21/04/23
AXEL RUDI PELL
The Ballads VI
21/04/23
MAGNUS ROSEN BAND
It’s Time To Rock The World Again
21/04/23
SAINT DEAMON
League of the Serpent
21/04/23
THE MARS VOLTA
Que Dios Te Maldiga Mi Corazon
21/04/23
PESTIFER
Defeat of the Nemesis
21/04/23
MEZZROW
Summon Thy Demons
21/04/23
PREDATORY VOID
Seven Keys to the Discomfort of Being
21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)
24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI
28/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE
28/04/23
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)