IMMORTAL: disponibile ''Wargod'' dal nuovo album

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20/04/2023 - 21:16 (80 letture)

lisablack
Giovedì 20 Aprile 2023, 21.46.50
1
Mi piace ovviamente.. Anche se al momento in ambito Black metal c è di meglio🤘
RECENSIONI
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