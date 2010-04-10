     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Sign of the Cross - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/04/23
THE SMASHING PUMPKINS
ATUM: A Rock Opera in Three Acts (Act III)

21/04/23
MECCA
Everlasting

21/04/23
THE MARS VOLTA
Que Dios Te Maldiga Mi Corazon

21/04/23
DAWN OF OUROBOROS
Velvet Incandescence

21/04/23
SAINT DEAMON
League of the Serpent

21/04/23
PREDATORY VOID
Seven Keys to the Discomfort of Being

21/04/23
MAGNUS ROSEN BAND
It’s Time To Rock The World Again

21/04/23
PESTIFER
Defeat of the Nemesis

21/04/23
AXEL RUDI PELL
The Ballads VI

21/04/23
SMACKBOUND
Hostage

CONCERTI

21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO

26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI

28/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE

28/04/23
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
SAVAGE GRACE: ecco ''Rendezvous'' da ''Sign of the Cross''
21/04/2023 - 09:19 (44 letture)

RECENSIONI
s.v.
79
ALTRE NOTIZIE
21/04/2023 - 09:19
SAVAGE GRACE: ecco ''Rendezvous'' da ''Sign of the Cross''
22/03/2023 - 08:30
SAVAGE GRACE: diffuso il video di ''Sign of the Cross''
21/02/2023 - 08:47
SAVAGE GRACE: guarda il video di ''Automoton'' dal nuovo album ''Sign Of The Cross''
10/04/2010 - 09:29
SAVAGE GRACE: ristampa albums storici
ULTIME NOTIZIE
21/04/2023 - 09:12
FORGED IN BLACK: annunciato il nuovo album ''Lightning in the Ashes''
21/04/2023 - 08:52
SAVATAGE: rivelati i primi dettagli del nuovo album
21/04/2023 - 08:32
METAL FOR EMERGENCY: annunciati i Sadist
20/04/2023 - 21:22
ANGUS MCSIX: presentano un nuovo brano
20/04/2023 - 21:16
IMMORTAL: disponibile ''Wargod'' dal nuovo album
20/04/2023 - 21:10
SUPERSONIC REVOLUTION: pubblicato il singolo ''Golden Age of Music''
20/04/2023 - 21:07
NANOWAR OF STEEL: ecco il lyric video di ''Sober''
19/04/2023 - 17:06
MOTLEY CRUE: Bob Rock produrrà il nuovo album
19/04/2023 - 17:02
URIAH HEEP: guarda la clip di ''Golden Light'' dall'ultimo disco
19/04/2023 - 16:48
FOO FIGHTERS: a giugno esce ''But Here We Are'', ascolta il singolo ''Rescued''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     