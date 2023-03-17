     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/04/23
GLEN MATLOCK
Consequences Coming

27/04/23
TERAMAZE
Dalla Volta

28/04/23
HAMMERFALL
Crimson Thunder - 20 Years Anniversary Edition

28/04/23
MAJESTY
Back to Attack

28/04/23
LUNAR CHAMBER
Shambhallic Vibrations

28/04/23
CADAVERIC CREMATORIUM
Zombology

28/04/23
FIRES IN THE DISTANCE
Air Not Meant For Us

28/04/23
TARCHON FIST
The Flame Still Burns

28/04/23
ICED EARTH
I Walk Among You

28/04/23
ICED EARTH
Hellrider

CONCERTI

26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI

28/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE

28/04/23
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

28/04/23
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

29/04/23
JOE SATRIANI
AUDITORIUM CONCILIAZIONE - ROMA

29/04/23
TIVOLI METAL FEST
DISSESTO CULT - Tivoli (RM)

30/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO VERSI - FIRENZE

30/04/23
WRF FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/05/23
JOE SATRIANI
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

03/05/23
IMPERIAL TRIUMPHANT + FANGE + SYK + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
LUNAR CHAMBER: tutto il debutto ''Shambhallic Vibrations'' in streaming
26/04/2023 - 09:46 (49 letture)

ALTRE NOTIZIE
26/04/2023 - 09:46
LUNAR CHAMBER: tutto il debutto ''Shambhallic Vibrations'' in streaming
17/03/2023 - 10:40
LUNAR CHAMBER: i dettagli del debutto ''Shambhallic Vibrations'', ascolta un brano
ULTIME NOTIZIE
26/04/2023 - 00:37
TESTAMENT: nuovo album nel 2024
26/04/2023 - 00:27
OBITUARY: il video della titletrack di ''Dying of Everything''
26/04/2023 - 00:13
ALICE COOPER: aggiornamenti sul nuovo disco in studio
26/04/2023 - 00:11
CLOAK: ‘‘The Holy Dark’’ è il nuovo singolo da ‘‘Black Flame Eternal’’
26/04/2023 - 00:10
EMPIRE STATE BASTARD: guarda la clip di ‘‘Harvest''
25/04/2023 - 19:19
DISTURBED: disponibile il video ufficiale di ''Unstoppable''
25/04/2023 - 19:09
MOTORHEAD: i dettagli del live album ''We Play Rock 'N' Roll - Live at Montreux Jazz Festival '07''
25/04/2023 - 18:58
GIRLSCHOOL: a luglio esce il nuovo ''WTFortyfive?'', ascolta il primo singolo
25/04/2023 - 18:53
DES ROCS: firma con Sumerian Records, disponibile la nuova ''Never Ending Moment''
25/04/2023 - 18:36
DEEP PURPLE: al lavoro su un nuovo disco in studio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     