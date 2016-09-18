     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/05/23
UNEARTH
The Wretched; The Ruinous:

05/05/23
EXTERMINATION DISMEMBERMENT
Dehumanization Protocol

05/05/23
TEETH
A Biblical Worship of Violence (EP)

05/05/23
WINGER
Seven

05/05/23
DAVE LOMBARDO
Rites of Percussion

05/05/23
LUMSK
Fremmede Toner

05/05/23
LORD ELEPHANT / OREYEON
Doom Sessions Vol. VIII

05/05/23
SAVAGE GRACE
Sign Of The Cross

05/05/23
BURNING WITCHES
The Dark Tower

05/05/23
THE MODERN AGE SLAVERY
1901 | The First Mother

CONCERTI

02/05/23
JOE SATRIANI
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

03/05/23
IMPERIAL TRIUMPHANT + FANGE + SYK + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

08/05/23
THE LAST INTERNATIONALE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

12/05/23
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (CANCELLATO)
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

12/05/23
W.A.S.P.
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

13/05/23
W.A.S.P.
HALL - PADOVA

13/05/23
FEUDALESIMO E LIBERTÀ
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

13/05/23
SCHAMMASCH + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

13/05/23
FIRST IMPACT FEST (day one)
EKIDNA - SAN MARTINO SCUOLE (MO)

14/05/23
ICE NINE KILLS + SKYND
ALCATRAZ - MILANO
ATTILA: disponibile la nuova ''Bite Your Tongue''
01/05/2023 - 00:05 (27 letture)

RECENSIONI
70
ARTICOLI
16/12/2019
Live Report
ATTILA
Legend Club, Milano, 11/12/2019
31/10/2018
Live Report
ATTILA + ESKIMO CALLBOY + THE BROWNING
Legend Club, Milano 31/10/2018
 
ALTRE NOTIZIE
01/05/2023 - 00:05
ATTILA: disponibile la nuova ''Bite Your Tongue''
15/07/2018 - 12:10
ATTILA: ecco il video del nuovo singolo
08/07/2018 - 12:23
ATTILA: online il nuovo singolo
04/05/2018 - 16:21
ATTILA: due date in Italia ad ottobre
19/05/2017 - 20:30
SANCTUARY: Attila Vörös entra a far parte del gruppo
16/02/2017 - 10:59
ATTILA: al Rock Planet di Pinarella di Cervia ad aprile
19/10/2016 - 11:30
ATTILA: online il nuovo video
08/10/2016 - 10:42
ATTILA: il video di 'Bulletproof'
25/09/2016 - 15:47
ATTILA: diffuso il lyric video di ''Ignite''
18/09/2016 - 12:39
ATTILA: ecco il nuovo singolo
ULTIME NOTIZIE
01/05/2023 - 00:04
AVATAR: guarda la clip di ‘‘Chimp Mosh Pit’’
01/05/2023 - 00:03
THE QUIREBOYS: un nuovo album per la band di Spike e Guy Bailey
30/04/2023 - 17:42
TARCHON FIST: il video di ''Wolfpack'' dall'ultimo album
30/04/2023 - 17:08
COREY TAYLOR: firma con BMG per il nuovo album solista ‘‘CMF2’’
30/04/2023 - 16:51
DEGREED: a luglio il nuovo ''Public Address'', ascolta il primo singolo
30/04/2023 - 09:41
STELLAR CIRCUITS: ascolta il brano ''Catch Your Death''
30/04/2023 - 09:37
VYPERA: in streaming un singolo da ''Race of Time''
30/04/2023 - 09:32
ODE IN BLACK: presentano il singolo ''Until We Fall''
29/04/2023 - 22:23
DEGREES OF TRUTH: disponibile il primo singolo da ''Alchemists''
29/04/2023 - 22:16
FAIR WARNING: è deceduto il chitarrista Heike Engelke
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     