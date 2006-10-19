GIOBIA: tutto il nuovo ''Acid Disorder'' in streaming

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02/05/2023 - 15:50 (67 letture)

Giasse
Martedì 2 Maggio 2023, 23.13.41
2
Piaciuto tantissimo anche a me!!! Una produzione di altri tempi che rende un po\' \"sabbiose\" le atmosfere... gran lavoro di Bazu e cricca!!! Bravò!!!
Rob Fleming
Martedì 2 Maggio 2023, 19.10.06
1
Disco assurdamente bello. Lo sto ascoltando il loop da tre giorni. Anche in questo momento. La psichedelia come piace a me: ipnotica, lavica, liquida, con voci \"gentili\", tastiere ben presenti a creare tappeti sonori rilassanti.
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