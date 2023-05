BRUCE DICKINSON: il nuovo album verrà pubblicato nel 2024

Luca "Pez" Pezzetti 5 Speriamo arrivi presto! Sono un discreto fan di Bruce da solista (solista per modo di dire poi). Tyranny Of Souls mi piacque davvero molto 4 P.S. Ma perché da un po\' di tempo a questa parte nei commenti c\'è lo slash accanto agli apostrofi? Risulta piuttosto fastidioso 3 Peccato, un po\' speravo che potesse uscire quest\'anno. A partire da Accident of Birth, gli album solisti di Dickinson sono sempre stati validi (come anche alcune canzoni precedenti) e anche l\'ultimo Tiranny of Souls, che secondo me non era all\'altezza degli altri, non era affatto male, grazie anche ad una produzione efficace e troppo più incisiva di quella dei Maiden post reunion, ma questa ormai è una storia vecchia...Se il livello delle canzoni sarà come If Eternity Should Fail che pure era prevista per l\'album solista, le premesse sembrano buone. Speriamo. 2 Sara facilmente migliore di tutti quelli usciti dei Maiden negli ultimi 30 anni.... 1 Pensare che io lo aspettavo già nel 2017 quando - ai tempi dell\'uscita di Book of Souls, 2015 - Dickinson raccontava di come If Eternity Should Fail fosse un pezzo già pronto per il suo prossimo disco solista. Vedremo, attendo curioso, Dickinson da solista ha sempre tirato fuori qualcosa di interessante; anche nel bistrattato Skunkworks si trova qualche spunto più che valido, senza gridare al miracolo.