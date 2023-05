GARY MOORE: i dettagli del nuovo cofanetto ''The Sanctuary Years''

04/05/2023 - 15:45 (210 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Potrei essere di parte, ma forse a poter dire altrettanto potrebbe essere John McLaughlin. O comunque ne sarebbe certamente in grado. Per quanto riguarda Clapton, sul quale sono ovviamente d\'accordo (così come sulle qualità di Blackmore, Moore ecc...si capisce) in carriera gli è mancata un po\' di continuità nella componente compositiva, ma in realtà lui non ne ha bisogno, gli basta suonare, in pratica compone ogni volta mentre suona. Un po\' come Duane Allman, il mio numero uno anche se è durato poco purtroppo. 4 \"Contribuisce anche una componente sentimentale (ricordi, memorie ecc.)?\", beh sì. A 14 anni ascoltai per la prima volta Highway Star e la mia vita non è stata più la stessa (oppure: a 14 comprai Made in Japan e a me che ascoltavo solo, praticamente, Beatles e Pink Floyd si aprì un mondo). 3 @Testamatta, per farti capire come la penso su Blackmore mi autociterò - che è sempre poco elegante, ma tant\'è. Per me Blackmore è talmente superiore a tutti che in un\'ipotetica gara di bravura (tecnica, compositiva, tocco, velocità, gusto) il secondo arriva terzo. Clapton non partecipa alla gara (è un caso a parte, ma solo quando suona il blues). Nel tempo, però, tra il secondo e il terzo si è infilato Moore. Anche se Page e Iommi gli sono superiori come compositori; e Gallagher e Gilmour hanno lo stesso magnifico tocco (e chissà quanti adesso mi dimentico. Toh, Nugent, Trower, Shon...). Però Moore ha suonato tutto, ma proprio tutto dal rock, al blues, al metal, alla fusione, al jazz, al folk. In quanti possono dire di averlo fatto? 2 Sono tentato, è buona occasione per integrare la collezione visto che mi mancano tutti e quattro. Condivido l\'ottimo sunto di Rob. Sapevo del tuo amore per Blackmore, mi sorprende il \"per distacco\" (senza intento critico). Contribuisce anche una componente sentimentale (ricordi, memorie ecc.)? 1 DI questi quattro album ho solo Power of the Blues. Ricordo le recensioni poco incoraggianti di A Different Beat che ancora oggi non mi fanno venire la voglia di ascoltarlo malgrado le varie piattaforme a disposizione. Però adesso sono curioso anche perché negli anni ho leggermente modificato le mie \"classifiche\" sul \"miglior chitarrista\". Per me sarà sempre e solo Ritchie Blackmore vincitore per distacco su tutti. Ma c\'è un \"però\": si chiama Gary Moore. Gary è stato probabilmente il più completo chitarrista mai apparso nel secolo scorso. Buon, ma non eccellente, compositore (rispetto a Blackmore), cantante più che dotato, ma con una padronanza dello strumento tale da consentirgli di cimentarsi in ogni stile come attesta la sua carriera. A me manca parecchio