W.A.S.P.: annullano le date italiane nel 2023

10/05/2023 - 00:05 (226 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 Per essere un genere che praticamente non passa mai ne in radio ne in televisione, direi che il metal sta anche troppo bene… non è che negli anni Ottanta gli stadi o i palazzetti li riempissero i gruppi metal in Italia, se non i più grossi, esattamente come oggi. Se oggi va Tananai ieri andava altro, che comunque non era il metal. Poi è vero che i numeri vanno restringendosi (e non solo per il metal) e quindi in un Paese che è sempre stato marginale come il nostro le cose non possano che andare peggio che altrove. Ma a tal proposito andatevi a cercare la notizia che i Machine Head hanno dovuto cancellare un tour negli States perché costava troppo e fatevi due conti. 8 @Vitadathrasher, non sono nemmeno così convinto che all\'estero facciano tutti sti gran numeri... in fondo il loro vecchio album dal vivo The Sting è stato registrato in un club di Los Angeles (sold out per l\'occasione) con una capienza di 500 spettatori... 7 In Italia spopola altro. Tananai ha fatto il pieno di ragazzini, i pinguini tattici (nome di m...) Hanno fatto sold out ad Assago, il metal ormai è un genere perduto in questo paese, quando molleremo noi di mezz\'età (io già dato) bye bye 6 Queste band fanno i conti con le prevendite, se vedono che in prevendita non entra tot, fanno i loro conti e saltano. Negli stati uniti e in altri luoghi europei fa sold out, qui in italia non credo proprio. Poi può essere che abbia problemi alla schiena....è uno spilungone su tacchi con l\'età e con tanti tour alle spalle. 5 L’unica cosa che mi viene in mente è che certe band come gli WASP per l’appunto, in Italia non se le caghi quasi più nessuno, probabilmente hanno venduto pochi biglietti e hanno preferito annullare. Ci può anche stare, però è ovvio che la gente che ha preso i biglietti in prevendita si incazzi di brutto. Io sono anni che non prendo biglietti in prevendita, semplicemente non mi fido, nè delle band da club nè dei grandi gruppi. 4 Abbiamo visto molti artisti americani annullare interi tour. I motivi possono essere mille e di solito sono economici: date andate male che costringono a tagliarne altre per rientrare dei costi del viaggio, problemi di salute, stanchezza, etc etc. Non ne farei una cosa legata all\'Italia in quanto tale e comunque se ha mal di schiena non è detto che queste siano le uniche. Però capisco il giramento di palle, detto tra noi... 3 Da quello che si vede sulle pagine soscial della band, nerino senzalegge, non sembra così messo male .... l Italia sembra venga esclusa dai tour ultimamente con troppa frequenza... boh 2 Solo le date le italiane e le annullate con solo due giorni di preavviso?!?!? Ma andatevene a fare in culo. Ormai non si può più prendere un cazzo di biglietto in prevendita che tanto sai già che rischi che il concerto venga annullato, tranne i festival 1 Non so perché, ma ho la netta sensazione che questo comunicato sia una solenne presa per i fondelli: tutte le altre date del tour europeo si svolgeranno normalmente, e casualmente le date che saltano sono solo quelle italiane… Mah… Sarà che sono malfidente…