VIRGIN STEELE: ''Spiritual Warfare'' è il primo estratto dal nuovo album

VIRGIN STEELE: ''Spiritual Warfare'' Ŕ il primo estratto dal nuovo album

10/05/2023 - 13:14 (347 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 14 Non sono a prescindere contro le batterie elettroniche ma questa non si può sentire. E il resto non è meglio. Per favore scioglietevi e evitate di sprofondare sempre più . 13 Non si può ascoltare 12 Sono perplesso. Sembra "vuota", con l'inutilmente effettatissima voce in primo piano come se dovesse fungere da guida ai musicisti al momento di registrare le proprie parti. Mi tengo stretto i ricordi che è meglio 11 Avevo paura ad ascoltare visto quanto ho amato questa band e quanti ricordi straordinari ho con le loro canzoni. Poi ho schiacciato play....beh, lasciamo perdere....come dice il buon Diego come demo pre registrazioni va bene.... 10 È evidente che dopo Black Light Bacchanalia sia iniziata una nuova fase per i VS. Una band solista, ho sperato che Nocturnes fosse una follia di DeFeis, invece penso proprio che il nuovo lavoro sarà fatto interamente da lui, senza compagni. Se tante band perdono ispirazione nel tempo, credo ancora nella genialità di DeFeis, ma non nelle sue scelte. Purtroppo i VS sono diventati un progetto solista, a me questa cosa risulta incomprensibile. Preferirei chiudessero i battenti definitivamente. 9 Pessima esperienza ascoltare questa roba. Non salvo nulla. Ho amato i VS ma questa roba sembra uno scarto delle b-side di due dischi fa registrata per forza e controvoglia con l'ipad del nipote di de feis 8 Come demo pre-registrazioni va bene... 7 Una delle band che ho più amato ma che ormai è l ombra di se stessa. La produzione sotto la sufficienza e soprattutto la batteria farlocca ha stufato. Sarebbe meglio chiudere i battenti 6 L'ho ascoltato varie volte e sono giunto alla conclusione che se non ci fossero effettacci almeno nella voce sarebbe stato un ottimo pezzo...DeFeis canta ancora in maniera incredibile ma non comprendo il motivo di mettere effetti del c***o come questi. 5 Devo concordare con @Shock, non sono riuscito ad arrivare in fondo. 4 Ma siete seri? È una porcheria senza senso. Brano senza capo né coda, sembra una jam e pure fatta male, batteria fintissima, voce alla cazzo di cane, con urletti messi a casaccio. Va bene essere fan, ma andare dire che questo è un bel brano vuol dire avere le orecchie tappate. 3 @InvictuSteele c'è stata una mia svista a cui ho provveduto subito. È il primo singolo questo brano. 2 Mi sono perso qualcosa? Se questo è il secondo brano, il primo singolo quale sarebbe? Comunque bella 1 Grandissimo brano, struttura complessa come solo loro sano fare. Però cristo santo, ma che ci vuole ad assumere un batterista, non si può sentire sta base 16 bit