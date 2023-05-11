THANTIFAXATH: dettagli e singolo del nuovo album ''Hive Mind Narcosis''

11/05/23
USNEA
Bathed in Light
12/05/23
DROPKICK MURPHYS
Okemah Rising
12/05/23
CURSE OF CAIN
Curse of Cain
12/05/23
SCREAMACHINE
Church of the Scream
12/05/23
OREIDA
The Eternal
12/05/23
LOGICAL TERROR
Sides Of The Unknown
12/05/23
THE ACACIA STRAIN
Failure Will Follow
12/05/23
HEAVENS EDGE
Get It Right
12/05/23
CIRCUS OF ROCK
Lost Behind the Mask
12/05/23
DEVILDRIVER
Dealing with Demons Vol. II
12/05/23
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (CANCELLATO)
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
12/05/23
W.A.S.P.
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/05/23
UNDERNOISE HARDCORE FEST
LA TENDA - MODENA
13/05/23
W.A.S.P.
HALL - PADOVA
13/05/23
FEUDALESIMO E LIBERTÀ
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
13/05/23
SCHAMMASCH + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
13/05/23
FIRST IMPACT FEST (day one)
EKIDNA - SAN MARTINO SCUOLE (MO)
14/05/23
ICE NINE KILLS + SKYND
ALCATRAZ - MILANO
14/05/23
BARDOMAGNO
LEGHORN MEDIEVAL FESTIVAL - LIVORNO
14/05/23
FIRST IMPACT FEST (day two)
EKIDNA - SAN MARTINO SCUOLE (MO)