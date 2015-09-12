ABIGAIL WILLIAMS: firmano con Agonia Records

12/05/23
MAGNUS ROSEN BAND
Outside The Rock Box
12/05/23
SCREAMACHINE
Church of the Scream
12/05/23
CURSE OF CAIN
Curse of Cain
12/05/23
OREIDA
The Eternal
12/05/23
THE ACACIA STRAIN
Failure Will Follow
12/05/23
LOGICAL TERROR
Sides Of The Unknown
12/05/23
THE TROOPS OF DOOM
Prelude to Blasphemy
12/05/23
DEAD SHAPE FIGURE
The Sworn Book
12/05/23
IMPETUOUS RITUAL
Iniquitous Barbarik Synthesis
12/05/23
DROPKICK MURPHYS
Okemah Rising
12/05/23
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (CANCELLATO)
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
12/05/23
W.A.S.P.
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/05/23
UNDERNOISE HARDCORE FEST
LA TENDA - MODENA
13/05/23
W.A.S.P.
HALL - PADOVA
13/05/23
FEUDALESIMO E LIBERTÀ
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
13/05/23
SCHAMMASCH + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
13/05/23
FIRST IMPACT FEST (day one)
EKIDNA - SAN MARTINO SCUOLE (MO)
14/05/23
ICE NINE KILLS + SKYND
ALCATRAZ - MILANO
14/05/23
BARDOMAGNO
LEGHORN MEDIEVAL FESTIVAL - LIVORNO
14/05/23
FIRST IMPACT FEST (day two)
EKIDNA - SAN MARTINO SCUOLE (MO)