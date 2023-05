THE DEAD DAISIES: torna in formazione John Corabi

16/05/2023 - 11:23 (159 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 ...bentornato john...... 5 Contento. 4 Questo gruppo cambia i componenti, come se fossero le figurine di un album... 3 Contento del ritorno di Corabi, ma qui si rasenta il ridicolo. 2 accidenti, non me l\'aspettavo! Hughes e Huges, ma Corabi è Corabi 1 Meglio!