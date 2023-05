GRETA VAN FLEET: il video dal vivo di ''Meeting the Master''

17/05/2023 - 14:11 (96 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 Ascoltata poichè passa spesso su Radio Freccia...mi è piaciuta molto la versione studio, sembra uscita direttamente dagli anni 80! Non male questo singolo. Non conosco questa band x altre uscite, provvederò a fare un giro sul Tubo x ascoltare qualcosa.