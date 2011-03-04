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19/05/23
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-X- Live in Iberia (Live Album)

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19/05/23
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18/05/23
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REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

20/05/23
PETER GABRIEL
ARENA - VERONA

20/05/23
WE CAME AS ROMANS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

20/05/23
METAL MACHINE FEST
PARCO DEI SALICI PIANGENTI - REGGIOLO (RE)

20/05/23
BARDOMAGNO
VOLTERRA COMICS & FANTASY - VOLTERRA

21/05/23
PETER GABRIEL
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

23/05/23
POLYPHIA
ALCATRAZ - MILANO

25/05/23
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM + SHORES OF NULL
LEGEND CLUB - MILANO

27/05/23
FORGED IN DOOM
PALASPIRA - SPIRANO (BG)

29/05/23
GHOST + DEATH SS + GUESTS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
TERROR: un concerto in Italia in occasione del Distruggi La Bassa
18/05/2023 - 08:46 (56 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
01/03/2018
Live Report
NILE + TERRORIZER
Circolo Colony, Brescia, 23/02/2018
06/11/2017
Intervista
UNREAL TERROR
Il ritorno? Era solo questione di tempo.
10/11/2016
Live Report
VOLTUMNA + SUDDEN DEATH + TERRORAGE + EPISTHEME
Barbara Disco Lab, Catania, 05/11/2016
18/10/2016
Intervista
LOGICAL TERROR
Un destino tutt'altro che grigio
30/06/2016
Live Report
SOILWORK + DESPITE EXILE + LOGICAL TERROR
Revolver, San Donà di Piave (VE), 26/06/2016
16/04/2014
Live Report
DEATH OVER BARRIO’S: BLOOD OF SEKLUSION + ONIRIK + TERRORSAW + GUESTS
Barrio’s Cafè, Milano, 12/04/2014
08/11/2011
Live Report
ROTTEN SOUND + AIRLINES OF TERROR + BUFFALO GRILLZ
Traffic Club, Roma, 27/10/2011
06/06/2011
Live Report
STORMLORD + HOUR OF PENANCE + ROSAE CRUCIS + AIRLINES OF TERROR
Roma Delenda Est, Blackout Club, Roma, 04/03/2011
 
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STITCHED UP HEART: disponibile l'inedita ''To the Wolves''
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18/05/2023 - 00:00
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