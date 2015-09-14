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23/05/23
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25/05/23
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LEGEND CLUB - MILANO

27/05/23
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PALASPIRA - SPIRANO (BG)

29/05/23
GHOST + DEATH SS + GUESTS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
FOO FIGHTERS: ascolta la nuova ''Under You''
18/05/2023 - 08:49 (185 letture)

SkullBeneathTheSkin
Giovedì 18 Maggio 2023, 21.29.13
5
Due singoli... due canzonette... du palle
Vai Girardengo
Giovedì 18 Maggio 2023, 20.22.23
4
Per me l\'ultimo disco bello dei Foo Fighters resta Wasting Lights, a livello compositivo non hanno più nulla da dire
MetalFlaz
Giovedì 18 Maggio 2023, 19.51.05
3
Beh sì, ma, per i miei gusti, meglio questa che quelle dei vari yungblud o machinegunkelly
Buried Alive
Giovedì 18 Maggio 2023, 18.13.28
2
Tipica canzone da programmazione pomeridiana di Virgin Radio, il loro target ormai è questo dopo i primi album.
Flavio
Giovedì 18 Maggio 2023, 10.44.40
1
Imbarazzante...
RECENSIONI
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ARTICOLI
14/09/2015
Live Report
FOO FIGHTERS + IGGY POP + ROYAL BLOOD
The National Bowl, Milton Keynes (Londra), 05/09/2015
 
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