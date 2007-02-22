CRAVING: ecco ''Blood ov Franconia'' dal nuovo album

26/05/23
METAL CHURCH
Congregation Of Annihilation
26/05/23
TROLLER
Drain
26/05/23
THE SILENT RAGE
Nuances of Life
26/05/23
INCENDIARY
Change The Way You Think About Pain
26/05/23
SIRENIA
1977
26/05/23
VOMITORY
All Heads Are Gonna Roll
26/05/23
RUIM
Black Royal Spiritism – I – O Sino da Igreja
26/05/23
THE FORESHADOWING
Forsaken Songs
26/05/23
MESARTHIM
Arrival
26/05/23
WALK WITH TITANS
Olympian Dystopia
20/05/23
PETER GABRIEL
ARENA - VERONA
20/05/23
WE CAME AS ROMANS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
20/05/23
METAL MACHINE FEST
PARCO DEI SALICI PIANGENTI - REGGIOLO (RE)
20/05/23
BARDOMAGNO
VOLTERRA COMICS & FANTASY - VOLTERRA
21/05/23
PETER GABRIEL
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
23/05/23
POLYPHIA
ALCATRAZ - MILANO
25/05/23
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM + SHORES OF NULL
LEGEND CLUB - MILANO
27/05/23
FORGED IN DOOM
PALASPIRA - SPIRANO (BG)
29/05/23
GHOST + DEATH SS + GUESTS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
01/06/23
TESTAMENT + EXODUS + VOIVOD
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)