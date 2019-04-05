DEGREES OF TRUTH: guarda il video di ''Over the Tide''

26/05/23
METAL CHURCH
Congregation Of Annihilation
26/05/23
VOMITORY
All Heads Are Gonna Roll
26/05/23
THE SILENT RAGE
Nuances of Life
26/05/23
JOE PERRY
Sweetzerland Manifesto MKII
26/05/23
MOURNFUL CONGREGATION
The Exuviae of Gods - Part II
26/05/23
INCENDIARY
Change The Way You Think About Pain
26/05/23
RUIM
Black Royal Spiritism – I – O Sino da Igreja
26/05/23
SARVEKAS
Woven Dark Paths
26/05/23
WALK WITH TITANS
Olympian Dystopia
26/05/23
NATTVERD
I Helvetes Forakt
23/05/23
POLYPHIA
ALCATRAZ - MILANO
25/05/23
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM + SHORES OF NULL
LEGEND CLUB - MILANO
27/05/23
FORGED IN DOOM
PALASPIRA - SPIRANO (BG)
29/05/23
GHOST + DEATH SS + GUESTS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
01/06/23
TESTAMENT + EXODUS + VOIVOD
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
02/06/23
SLAM DUNK FESTIVAL (day 1)
BAY ARENA - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
02/06/23
THUNDERMOTHER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
03/06/23
SLAM DUNK FESTIVAL (day 2)
BAY ARENA - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
03/06/23
UNSANE + VISCERA///
SPAZIO 211 - TORINO
05/06/23
UNSANE + VISCERA///
DONG - RECANATI