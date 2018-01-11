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DONG - RECANATI
YOB: il batterista Travis Foster lascia la band
23/05/2023 - 09:49 (19 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
08/11/2018
Live Report
YOB
Santeria Social Club, Milano, 01/11/18
 
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