PARADISE LOST: un'edizione riregistrata di ''Icon'' per il trentennale

23/05/2023 - 10:55 (175 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Che maledetto vizio che han preso tutti... 5 Avessero fatto come hanno fatto i Sodom si sarebbe chiuso un occhio, ma ti registrare un intero disco, che non sente il peso degli anni... Ad esser sincero non mi fa impazzire come idea 4 disco perfetto così, ma ho letto che talvolta vengono risuonati per questioni di diritti d\'autore sulle ristampe 3 ...riregistrare ?......sara\' una nuova moda.....non ha senso......ci vedo solo $$$$$....... 2 Riregistrare e\' un abominio,soprattutto i dischi che han fatto storia,capirei una reissue come fanno tutti ma una roba del genere non esiste. 1 ?!?!?!?!? Ma come?!?!? Finisco di commentare una notizia sui T.O.N. che non si mettono a inondare il mercato di inutilità e i Paradise Lost, no dico i MIEI PARADISE LOST!, riregistrano Icon? Speriamo che in realtà sia un altro tipo di operazione (li andai addirittura a vedere a Firenze all\'epoca di Icon per quanto mi aveva \"fulminato\").