SIGNS OF THE SWARM: dettagli e singolo del nuovo album ''Amongst The Low & Empty''

02/06/23
NECROFIER
Burning Shadows in the Southern Night
02/06/23
ATLASES
Between the Day & I
02/06/23
FOO FIGHTERS
But Here We Are
02/06/23
COSMIC BURIAL
Far Away From Home
02/06/23
SAINT KARLOFF
Paleolithic War Crimes
02/06/23
GLORYHAMMER
Return to the Kingdom of Fife
02/06/23
HOLLYWOOD VAMPIRES
Live in Rio
02/06/23
DIETH
To Hell and Back
02/06/23
RANCID
Tomorrow Never Comes
02/06/23
BUCKCHERRY
Vol. 10
29/05/23
GHOST + DEATH SS + GUESTS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
01/06/23
TESTAMENT + FLESHGOD APOCALYPSE + VOIVOD
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)
02/06/23
SLAM DUNK FESTIVAL (day 1)
BAY ARENA - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
02/06/23
THUNDERMOTHER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
03/06/23
SLAM DUNK FESTIVAL (day 2)
BAY ARENA - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
03/06/23
UNSANE + VISCERA///
SPAZIO 211 - TORINO
05/06/23
UNSANE + VISCERA///
DONG - RECANATI
06/06/23
UNSANE + VISCERA///
TRENTA FORMICHE - ROMA
07/06/23
UNSANE + VISCERA///
SCUMM - PESCARA
08/06/23
UNSANE + VISCERA///
FERMENTO IN VILLA - BOLOGNA