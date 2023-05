VOMITORY: tutto il nuovo ''All Heads Are Gonna Roll'' in streaming

30/05/2023 - 07:54 (99 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 1 Solite macchine da guerra, una band che non propone mai nulla di nuovo ma che non delude mai se si cercano determinate sonosirà. Per me ennesimo centro, grandi!