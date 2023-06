PAUL DI ANNO: disponibile la nuova ''Warhorse''

03/06/2023 - 17:43 (104 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Questo pezzo è un pochino migliore del precedente Stop the War che era davvero imbarazzante, ma il livello rimane basso. Comunque onore al merito per DiAnno, che propone qualcosa di nuovo con una sua band, staccandosi finalmente dall\'ombra dei Maiden, almeno ci prova, e questo è già un passo avanti... 3 Potrebbe essere un pezzo preciso e incravattato per i kk\'spriest. Lui, caso umano, che gli vuoi dire..... 2 Diciamolo chiaramente, questo tizio ha costruito la carriera sui primi due album dei Maiden, nei 40 e più anni successivi ha fatto ben poco di rilevante. Quanto alla voce, l\'ha persa ormai da tempo. Brano imbarazzante. 1 Sembra la brutta copia dei Judas Priest e di Rob halford. Manca il calore che rendeva la sua voce unica, gracchia purtroppo. Pezzo scolastico