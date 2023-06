TIMO TOLKKI: torna con la nuova band Timo Tolkki's Strato e annuncia ''Retrun to Dreamspace''

03/06/2023 - 17:51 (119 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Grande notizia 2 Bah, ora che aveva trovato Conti alla voce e che tutto sommato era qualche tempo che non mandava in vacca tutto, ributta tutto all\'aria per questa roba. Ma anche basta, l\'ho adorato in passato, mi ha regalato emozioni uniche, ma che qualcuno gli dica di abbozzarla. 1 Da un lato penso \"bella notizia un ritorno con Lassila e Ikonen\" però poi mi domando\"Quanto ci metterà Tolkki a mandare tutto all\'aria???...e poi sarà in grado di cantare come i vecchi tempi???