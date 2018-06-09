ALL FOR METAL: disponibile un nuovo brano dal disco di esordio

07/06/23
BLOODBOUND
Tales From the North
09/06/23
THE DEFIANTS
Drive
09/06/23
BLACK RAINBOWS
Superskull
09/06/23
JOHNNY THE BOY
You
09/06/23
ENVY OF NONE
That Was Then, This Is Now
09/06/23
DESECRATE
Lights of Contradiction
09/06/23
BELL WITCH
Future’s Shadow Part 1: The Clandestine Gate
09/06/23
HALLS OF OBLIVION
Eighteen Hundred And Froze To Death
09/06/23
FALSE MEMORIES
Hybrid Ego System
09/06/23
RAY ALDER
II
05/06/23
UNSANE + VISCERA///
DONG - RECANATI
06/06/23
UNSANE + VISCERA///
TRENTA FORMICHE - ROMA
07/06/23
UNSANE + VISCERA///
SCUMM - PESCARA
08/06/23
UNSANE + VISCERA///
FERMENTO IN VILLA - BOLOGNA
09/06/23
UNSANE + VISCERA///
ROCK IN RIOT - MARTINENGO (BG)
10/06/23
UNSANE + VISCERA///
CS BOCCIODROMO - VICENZA
10/06/23
GAEREA + PONTE DEL DIAVOLO
REVOLUTION LIVE CLUB - VILLA DI MOLVENA (VI)
10/06/23
FORGOTTEN TOMB + BACK FROM THE GRAVE
ZIGGY CLUB - TORINO
11/06/23
GAEREA + GPONTE DEL DIAVOLO
ZIGGY CLUB - TORINO
14/06/23
INCUBUS
ALCATRAZ - MILANO