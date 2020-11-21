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BLOODBOUND
Tales From the North

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You

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Sight to Sound

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The Art of Survival - Deluxe Edition

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ELVENPATH
Faith Through the Fire

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That Was Then, This Is Now

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RAY ALDER
II

09/06/23
DESECRATE
Lights of Contradiction

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06/06/23
UNSANE + VISCERA///
TRENTA FORMICHE - ROMA

07/06/23
UNSANE + VISCERA///
SCUMM - PESCARA

08/06/23
UNSANE + VISCERA///
FERMENTO IN VILLA - BOLOGNA

09/06/23
UNSANE + VISCERA///
ROCK IN RIOT - MARTINENGO (BG)

10/06/23
UNSANE + VISCERA///
CS BOCCIODROMO - VICENZA

10/06/23
GAEREA + PONTE DEL DIAVOLO
REVOLUTION LIVE CLUB - VILLA DI MOLVENA (VI)

10/06/23
FORGOTTEN TOMB + BACK FROM THE GRAVE
ZIGGY CLUB - TORINO

11/06/23
GAEREA + GPONTE DEL DIAVOLO
ZIGGY CLUB - TORINO

14/06/23
INCUBUS
ALCATRAZ - MILANO

16/06/23
BARDOMAGNO
RIEVOCANDUM - SAN POLO D\'ENZA (RE)
IMPERIAL TRIUMPHANT: ascolta la cover di ''Paranoid Android'' dei Radiohead
06/06/2023 - 13:37 (53 letture)

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