     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/06/23
BLOODBOUND
Tales From the North

09/06/23
JOHNNY THE BOY
You

09/06/23
STELLAR CIRCUITS
Sight to Sound

09/06/23
BLACK RAINBOWS
Superskull

09/06/23
HALLS OF OBLIVION
Eighteen Hundred And Froze To Death

09/06/23
RAY ALDER
II

09/06/23
TORTURE RACK
Primeval Onslaught

09/06/23
DESECRATE
Lights of Contradiction

09/06/23
SCAR SYMMETRY
The Singularity (Phase II - Xenotaph)

09/06/23
FALSE MEMORIES
Hybrid Ego System

CONCERTI

07/06/23
UNSANE + VISCERA///
SCUMM - PESCARA

08/06/23
UNSANE + VISCERA///
FERMENTO IN VILLA - BOLOGNA

09/06/23
UNSANE + VISCERA///
ROCK IN RIOT - MARTINENGO (BG)

10/06/23
UNSANE + VISCERA///
CS BOCCIODROMO - VICENZA

10/06/23
GAEREA + PONTE DEL DIAVOLO
REVOLUTION LIVE CLUB - VILLA DI MOLVENA (VI)

10/06/23
FORGOTTEN TOMB + BACK FROM THE GRAVE
ZIGGY CLUB - TORINO

11/06/23
GAEREA + GPONTE DEL DIAVOLO
ZIGGY CLUB - TORINO

14/06/23
INCUBUS
ALCATRAZ - MILANO

16/06/23
BARDOMAGNO
RIEVOCANDUM - SAN POLO D\'ENZA (RE)

17/06/23
FIRENZE ROCKS
VISARNO ARENA - FIRENZE
TORTURE RACK: tutto il nuovo album ''Primeval Onslaught'' in streaming
07/06/2023 - 07:52 (42 letture)

ALTRE NOTIZIE
07/06/2023 - 07:52
TORTURE RACK: tutto il nuovo album ''Primeval Onslaught'' in streaming
15/05/2023 - 09:04
TORTURE RACK: dettagli e singolo del nuovo album ''Primeval Onslaught''
ULTIME NOTIZIE
07/06/2023 - 10:12
CHURCH OF MISERY: dettagli e singolo del nuovo album ''Born Under A Mad Sign''
07/06/2023 - 10:08
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD: online la nuova ''Dragon''
07/06/2023 - 08:20
HUMANITY`S LAST BREATH: pubblicano il nuovo singolo ''Instill''
07/06/2023 - 08:09
BURIAL HORDES: ascolta ''In The Midst Of A Vast Solitude'' dal nuovo disco
07/06/2023 - 08:01
THE RAVEN AGE: diffuso il video di ''Forgive & Forget''
07/06/2023 - 00:21
ILLEGAL MIND: disponibile la nuova ''Industrial Birth 2.0''
07/06/2023 - 00:03
BEHEMOTH: la clip ufficiale di ''Once Upon a Pale Horse''
07/06/2023 - 00:01
BLACK STONE CHERRY: la cover di ‘‘What's Love Got to with It’’ di Tina Turner
06/06/2023 - 21:48
OFNUS: ascolta ''Grains of Sand'' dal prossimo disco
06/06/2023 - 21:42
ARCH BLADE: il debutto è previsto per luglio, ecco ''Nightbreed''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     