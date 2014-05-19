CREEPING DEATH: diffuso il videoclip di ''Vitrified Heart''

20/06/23
FORGED IN BLACK
Lightning in the Ashes
23/06/23
TOMB
The Dark Subconscious
23/06/23
MENTAL CRUELTY
Zwielicht
23/06/23
DEGREES OF TRUTH
Alchemists
23/06/23
PYRAMAZE
Bloodlines
23/06/23
OUTLANDERS
Outlanders
23/06/23
MIDNITE CITY
In at the Deep End
23/06/23
SWANS
The Beggar
23/06/23
KRASHKARMA
Falling to Pieces
17/06/23
FIRENZE ROCKS
VISARNO ARENA - FIRENZE
18/06/23
CANDY + GUESTS
ROCK N ROLL - MILANO
18/06/23
BARDOMAGNO
TERMOLI COMICS & GAMES - TERMOLI
19/06/23
GOJIRA + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
20/06/23
MOTLEY CRUE + DEF LEPPARD
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
21/06/23
THREE DAYS GRACE + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
21/06/23
EARTHLESS + GIOBIA
LEGEND CLUB - MILANO
24/06/23
PORCUPINE TREE
CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
25/06/23
KNOTFEST
ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
25/06/23
BUTCHER BABIES + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO