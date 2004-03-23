     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/06/23
DEGREES OF TRUTH
Alchemists

23/06/23
GARY MOORE
The Sanctuary Years

23/06/23
MIDNITE CITY
In at the Deep End

23/06/23
SWANS
The Beggar

23/06/23
OUTLANDERS
Outlanders

23/06/23
JAG PANZER
The Hallowed

23/06/23
XASTHUR
Inevitably Dark

23/06/23
HEART LINE
Rock N Roll Queen

23/06/23
DEGREES OF TRUTH
Alchemists

23/06/23
MENTAL CRUELTY
Zwielicht

CONCERTI

24/06/23
PORCUPINE TREE
CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

25/06/23
KNOTFEST
ARENA PARCO NORD - BOLOGNA

25/06/23
BUTCHER BABIES + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

27/06/23
DEEP PURPLE
PARCO DUCALE - PARMA

29/06/23
KISS + SKID ROW
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

29/06/23
DEEP PURPLE
SFERISTERIO - MACERATA

30/06/23
DEEP PURPLE
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

01/07/23
RAMMSTEIN + GUESTS
STADIO EUGANEO - PADOVA

01/07/23
JETHRO TULL
BELVEDERE SAN LEUCIO - CASERTA

02/07/23
HOLLYWOOD VAMPIRES + GUESTS
PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)
CANNIBAL CORPSE: dettagli e singolo del nuovo album ''Chaos Horrific
23/06/2023 - 07:35 (153 letture)

Halo
Venerdì 23 Giugno 2023, 10.43.47
1
Una sicurezza - spero che questo disco venga promosso live anche nel bel paese
RECENSIONI
70
80
82
79
87
80
79
80
90
90
91
93
s.v.
80
ARTICOLI
01/05/2023
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DARK FUNERAL + INGESTED + STORMRULER
O2 Forum, Kentish Town, Londra, 22/04/2023
03/05/2016
Live Report
CANNIBAL CORPSE + KRISIUN + HIDEOUS DIVINITY
Alcatraz, Milano, 01/05/2016
02/12/2014
Live Report
CANNIBAL CORPSE + REVOCATION
New Age Club, Roncade (TV), 25/11/2014
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
25/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Estragon, Bologna, 21/02/2011
21/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 16/02/2012
07/03/2007
Live Report
CANNIBAL CORPSE
Estragon, Bologna, 28/02/2007
23/03/2004
Articolo
CANNIBAL CORPSE
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
23/06/2023 - 07:35
CANNIBAL CORPSE: dettagli e singolo del nuovo album ''Chaos Horrific
31/12/2021 - 11:04
UMBILICUS: nuova band con membri di Cannibal Corpse, Inhuman Condition, Fore
20/11/2021 - 13:08
CORPSEGRINDER: a febbraio il debutto solista di George Fisher dei Cannibal Corpse
19/04/2021 - 20:36
CANNIBAL CORPSE: online il video ufficiale di ''Necrogenic Resurrection''
16/04/2021 - 20:12
CANNIBAL CORPSE: ascolta il nuovo album ''Violence Unimagined''
24/03/2021 - 17:49
CANNIBAL CORPSE: ascolta la nuova ''Murderous Rampage''
24/02/2021 - 19:24
CANNIBAL CORPSE: il video ufficiale di ''Inhumane Harvest''
02/02/2021 - 10:30
CANNIBAL CORPSE: ecco tutti i dettagli di ''Violence Unimagined''
01/02/2021 - 15:43
CANNIBAL CORPSE: i primi dettagli di ''Violence Unimagined'' e il singolo ''Inhumane Harvest''
03/06/2020 - 10:02
CANNIBAL CORPSE: iniziate le registrazioni per il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
23/06/2023 - 11:55
RIAN: ad agosto esce il terzo album ''Wings'', ascolta il primo singolo
23/06/2023 - 11:48
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: i dettagli del nuovo ''Kings of the Asylum''
23/06/2023 - 11:34
SEVENDUST: ascolta il nuovo singolo ''Holy Water''
23/06/2023 - 11:23
OBLIVION PROTOCOL: i dettagli del debutto ''The Fall of the Shires''
23/06/2023 - 11:16
HEART LINE: in streaming il video di ''Till the End of Times''
23/06/2023 - 11:12
SPIRIT ADRIFT: ascolta il brano ''Barn Burner''
23/06/2023 - 11:07
CATHALEPSY: presentano ''We Are the Warriors'' dal nuovo album
23/06/2023 - 07:51
TSJUDER: tutto il nuovo ''Helvegr'' in streaming
23/06/2023 - 07:41
GNAW THEIR TONGUES: ascolta la nuova ''The Departure Of Light''
22/06/2023 - 09:32
DEAF RAT: pubblicato un nuovo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     