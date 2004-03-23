CANNIBAL CORPSE: dettagli e singolo del nuovo album ''Chaos Horrific

23/06/23
DEGREES OF TRUTH
Alchemists
23/06/23
GARY MOORE
The Sanctuary Years
23/06/23
MIDNITE CITY
In at the Deep End
23/06/23
SWANS
The Beggar
23/06/23
OUTLANDERS
Outlanders
23/06/23
JAG PANZER
The Hallowed
23/06/23
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Inevitably Dark
23/06/23
HEART LINE
Rock N Roll Queen
23/06/23
MENTAL CRUELTY
Zwielicht
24/06/23
PORCUPINE TREE
CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
25/06/23
KNOTFEST
ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
25/06/23
BUTCHER BABIES + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
27/06/23
DEEP PURPLE
PARCO DUCALE - PARMA
29/06/23
KISS + SKID ROW
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
29/06/23
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SFERISTERIO - MACERATA
30/06/23
DEEP PURPLE
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
01/07/23
RAMMSTEIN + GUESTS
STADIO EUGANEO - PADOVA
01/07/23
JETHRO TULL
BELVEDERE SAN LEUCIO - CASERTA
02/07/23
HOLLYWOOD VAMPIRES + GUESTS
PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)