VIRGIN STEELE: ascolta il singolo ''Black Earth & Blood'' dal nuovo album

4 Quoto chi mi ha preceduto. Ricordo che ai tempi eravamo così flippati coi VS che un mio amico si fece tatuare logo e la copertina di marriage 1, se non erro. Lo richiamerò per sentire come sta andando la rimozione. 3 Già con i primi 10 secondi le palle mi sono scese...cmq sempre grazie per i capolavori del passato. 2 Ho paura a premere Play. Penso che mi risparmierò questo dolore. 1 mi ha ricordato le demo che facevo a fine anni 90 quando facevo partire la drum machine e registravo le bozze dei miei brani, non importa se fossero meglio o peggio di questo brano (sicuramente erano peggio), il fatto è che anche questo brano come i precedenti non hanno né capo né coda, ma lo cosa più assurda sono gli arrangiamenti, cazzo, De Feis è tutt'altro che uno sprovveduto!