INCANTATION: dettagli e singolo del nuovo album ''Unholy Deification''

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lethalzorker
Venerdì 30 Giugno 2023, 13.17.41
3
Altro esempio di come si suona metal pesante tritaossa, con classe e tecnica, senza trucchi e fronzoli vari. Band che adoro da sempre per la loro genuinita\'. Se e\' bello quanto \'Sect\' si gode abbestia!
God of Emptiness
Venerdì 30 Giugno 2023, 11.48.25
2
Devastanti come sempre. Più invecchiano più diventano putridi
azaghtoth84
Venerdì 30 Giugno 2023, 10.19.13
1
Yaaaaaaaaaaaaa........un\' nuovo album degli incantation, dopo Cannibal corpse un\' altra grande notizia per i fan del death metal!!!!!
RECENSIONI
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