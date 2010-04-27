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Dia de Muertos

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CALICO JACK
Isla de la Muerte

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THE HU
The Rumble of Thunder (Deluxe Edition)

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Aborted From Reality

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VIRGIN STEELE
The Passion of Dyonisus

30/06/23
RAVEN
All Hell’s Breaking Loose

30/06/23
KHANATE
To Be Cruel (Formato Fisico)

30/06/23
OFNUS
Time Held Me Grey And Dying

30/06/23
BEFORE THE DAWN
Stormbringers

30/06/23
HELLWITCH
Annihilational Intercention

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30/06/23
DEEP PURPLE
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

01/07/23
RAMMSTEIN + GUESTS
STADIO EUGANEO - PADOVA

01/07/23
JETHRO TULL
BELVEDERE SAN LEUCIO - CASERTA

02/07/23
HOLLYWOOD VAMPIRES + GUESTS
PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)

04/07/23
AIRBOURNE + ROYAL REPUBLIC
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

06/07/23
EUROPE
FERRARA SUMMER FEST - FERRARA

08/07/23
GUNS N’ ROSES
CIRCO MASSIMO - ROMA

08/07/23
HEAVENFALL + MAINPAIN + UNSCARRED + WICKED ASYLUM + LIFEBREATH
COOP RINASCITA - ABBIATEGRASSO (MI)

09/07/23
HARDCORE SUPERSTAR + GUESTS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

11/07/23
MASSACRE + NECROSY + PUTRIDITY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
RAVEN: pubblicano il videoclip di ''All Hell's Breaking Loose''
30/06/2023 - 07:40 (72 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/10/2018
Live Report
SAXON + FM + RAVEN
Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 05/10/2018
20/05/2017
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KISS + RAVENEYE
Pala Alpitour, Torino, 15/05/2017
27/07/2016
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IRON MAIDEN + THE RAVEN AGE
Lisbona/Assago (MI), 11-22/07/2016
16/06/2015
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MASTODON + THE RAVEN AGE
Estragon, Bologna - 10/06/15
02/04/2015
Intervista
RAVEN
Sempre oltre i limiti
27/04/2010
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RAVEN
Ancora atletici, ancora metallici
 
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