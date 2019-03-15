BLOODBOUND: online un video dall'ultimo album

30/06/23
SCHATTENMANN
Dia de Muertos
30/06/23
CALICO JACK
Isla de la Muerte
30/06/23
THE HU
The Rumble of Thunder (Deluxe Edition)
30/06/23
STATIC ABYSS
Aborted From Reality
30/06/23
VIRGIN STEELE
The Passion of Dyonisus
30/06/23
RAVEN
All Hell’s Breaking Loose
30/06/23
KHANATE
To Be Cruel (Formato Fisico)
30/06/23
OFNUS
Time Held Me Grey And Dying
30/06/23
BEFORE THE DAWN
Stormbringers
30/06/23
HELLWITCH
Annihilational Intercention
30/06/23
DEEP PURPLE
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
01/07/23
RAMMSTEIN + GUESTS
STADIO EUGANEO - PADOVA
01/07/23
JETHRO TULL
BELVEDERE SAN LEUCIO - CASERTA
02/07/23
HOLLYWOOD VAMPIRES + GUESTS
PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)
04/07/23
AIRBOURNE + ROYAL REPUBLIC
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
06/07/23
EUROPE
FERRARA SUMMER FEST - FERRARA
08/07/23
GUNS N’ ROSES
CIRCO MASSIMO - ROMA
08/07/23
HEAVENFALL + MAINPAIN + UNSCARRED + WICKED ASYLUM + LIFEBREATH
COOP RINASCITA - ABBIATEGRASSO (MI)
09/07/23
HARDCORE SUPERSTAR + GUESTS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
11/07/23
MASSACRE + NECROSY + PUTRIDITY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)