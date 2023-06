KK`S PRIEST: in streaming il singolo ''One More Shot at Glory'' da ''The Sinner Rides Again''

30/06/2023 - 17:22 (259 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 10 Ma basta con questi stereotipi. E levatevi il prosciutto dalle orecchie. Questo è un pezzo che spacca. Punto... 9 Song che si lascia ascoltare, probabilmente piacerà a chi segue l epic metal alla manowar 🤘🎸 8 La produzione sembra essere anche migliore del disco d’esordio. Anche io gradisco quando ripper non vuole strafare a tutti i costi, ma questo è un pezzo banale banale. E basta con sti riferimenti ai pezzi dei Judas. Kk, un po’ di amor proprio dai! 7 For whom the bell tolls 6 HEAVY METALLL!!!!!! 5 Banali si, ed efficaci, a me non piace ripper, come canta, come presenza è davvero la bruttacopia del suo idolo. Per il resto è tutto papabile e dignitoso. 4 Ma non è la brutta copia di One shot at glory dei Judas? Vabbè cover band ma così, meglio che suoni i brani dei judas e via 3 Talenti sprecati,pezzo banalotto, Eppoi baste con questi vichingi e che palle,,,,si sono estinti piu\' di 1000 anni fa! 2 Ma che è? La saga della Spada della Verità? Che a ogni libro compare il figlio di Darken Rahl, il nipote di Darken Rahl, il resuscitato Darken Rahl. Chiedo a chi ne sa di più di me: tutti sti riferimenti a SInner e Sentinel son voluti? C\'è una storia dietro che prosegue? 1 La cosa migliore di questo brano è ripper che non fa acuti ogni secondo e una produzione secondo me migliore . Titolo un po ridicolo e riff già usato e abusato (return of the sentinel)