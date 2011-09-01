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CONCERTI

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RAMMSTEIN + GUESTS
STADIO EUGANEO - PADOVA

01/07/23
JETHRO TULL
BELVEDERE SAN LEUCIO - CASERTA

02/07/23
HOLLYWOOD VAMPIRES + GUESTS
PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)

04/07/23
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PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

06/07/23
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FERRARA SUMMER FEST - FERRARA

08/07/23
GUNS N’ ROSES
CIRCO MASSIMO - ROMA

08/07/23
HEAVENFALL + MAINPAIN + UNSCARRED + WICKED ASYLUM + LIFEBREATH
COOP RINASCITA - ABBIATEGRASSO (MI)

09/07/23
HARDCORE SUPERSTAR + GUESTS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

11/07/23
MASSACRE + NECROSY + PUTRIDITY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/07/23
IGGY POP
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
HEIDEVOLK: pubblicano la clip di ''Drinking with the Gods (Valhalla)''
01/07/2023 - 10:24 (49 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
08/03/2018
Live Report
KORPIKLAANI + ARKONA + HEIDEVOLK + TROLLFEST
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18/06/2012
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