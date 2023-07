ANGRA: a novembre esce il nuovo ''Cycles of Pain''

04/07/2023



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 ...bella notizia....aspetto fiducioso il disco.... 5 Concordo con alinosky. 4 Bah, purtroppo non digerisco Lione, per me non è adatto 3 Speriamo in bene. Questi Angra con Lione sono forzatamente differenti per permettere a Fabio di dare il meglio visto che, a mio parare, sui pezzi vecchi fatica perché non nelle sue corde. Restano un gruppo che non ha mai fatto schifezze e questo non è una cosa da poco 2 Negli ultimi tempi ho seguito i report sul loro canale youtube,devo dire che c\'e\' molto affiatamento e l\'ultimo Omni mi e\' piaciuto non poco anche se il cuore mi porta ai primi meravigliosi lavori...son curioso. 1 Innanzitutto c’è continuità, la stessa formazione per tre dischi consecutivi, con il Fabio nazionale dietro al microfono. E questo è bene. Spero sia io disco del definitivo rilancio. I dischi con Matos ed il nome Angra fanno parte della mia vita da ragazzo, e leggere quel nome provoca sempre emozioni.