SVALBARD: ad ottobre il nuovo ''The Weight Of The Mask'', online il video di ''Faking It''

14/07/23
EDGE OF PARADISE
Hologram
14/07/23
END REIGN
The Way Of All Flesh Is Decay
14/07/23
THE DEVIL`S TRADE
Vidékek vannak idebenn
14/07/23
VOYAGER
Fearless In Love
14/07/23
EVILE
The Unknown
14/07/23
HOUSTON
Relaunch III
14/07/23
CALLIGRAM
Position | Momentum
14/07/23
VENDETTA
Black as Coal
14/07/23
CATHALEPSY
Blood and Steel
13/07/23
ROCK INN SOMMA
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)
14/07/23
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VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)
15/07/23
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16/07/23
ROCK INN SOMMA
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)
16/07/23
VALLORCH + TOL MORWEN + NORSEMEN
TRATTORIA DA GUIDO - FIORANO MODENESE (MO)
17/07/23
IGGY POP
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
22/07/23
BARDOMAGNO
I TRE SANTI DELLA SAGINA - BISCEGLIE (BT)
04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)