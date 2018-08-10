THE UNITY: guarda la clip di ''Always Two Ways to Play''

16/07/23
PURTENANCE
The Rot Within Us
21/07/23
GRETA VAN FLEET
Starcatcher
21/07/23
MYSTFALL
Celestial Vision
21/07/23
OXBOW
Love`s Holiday
21/07/23
INHUMAN CONDITION
Panic Prayer
21/07/23
VOIVOD
Morgöth Tales
21/07/23
THE ZENITH PASSAGE
Datalysium
21/07/23
DISIMPERIUM
Grand Insurgence Upon Despotic Altars
21/07/23
BLUTGOTT
Respawned in Heavy Metal
21/07/23
CADAVER
The Age of the Offended
16/07/23
ROCK INN SOMMA
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)
16/07/23
VALLORCH + TOL MORWEN + NORSEMEN
TRATTORIA DA GUIDO - FIORANO MODENESE (MO)
17/07/23
IGGY POP
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
22/07/23
BARDOMAGNO
I TRE SANTI DELLA SAGINA - BISCEGLIE (BT)
04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)
05/08/23
BARDOMAGNO
LA SETTIMANA MEDIOEVALE - TRANI (BT)
05/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
06/08/23
BARDOMAGNO
MURGANTIA MEDIOEVALE - MORCONE (BN)