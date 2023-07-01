     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Rise Up Clan - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/07/23
GRETA VAN FLEET
Starcatcher

21/07/23
THE ZENITH PASSAGE
Datalysium

21/07/23
BLUTGOTT
Respawned in Heavy Metal

21/07/23
FATAL VISION
Twice

21/07/23
OXBOW
Love`s Holiday

21/07/23
MYSTFALL
Celestial Vision

21/07/23
VOIVOD
Morgöth Tales

21/07/23
CADAVER
The Age of the Offended

21/07/23
MIZMOR
Prosaic

21/07/23
LATER SONS
Rise Up

CONCERTI

17/07/23
IGGY POP
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

22/07/23
BARDOMAGNO
I TRE SANTI DELLA SAGINA - BISCEGLIE (BT)

04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)

04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)

05/08/23
BARDOMAGNO
LA SETTIMANA MEDIOEVALE - TRANI (BT)

05/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

06/08/23
BARDOMAGNO
MURGANTIA MEDIOEVALE - MORCONE (BN)

09/08/23
DROPKICK MURPHYS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

12/08/23
AGGLUTINATION
SCUOLE MEDIE - CHIAROMONTE (PZ)
RAVEN BANNER: presentano un brano dal disco di esordio
16/07/2023 - 23:09 (36 letture)

ALTRE NOTIZIE
16/07/2023 - 23:09
RAVEN BANNER: presentano un brano dal disco di esordio
01/07/2023 - 10:17
RAVEN BANNER: in uscita a settembre il disco di esordio
ULTIME NOTIZIE
16/07/2023 - 23:21
MYSTFALL: ascolta il nuovo singolo
16/07/2023 - 23:16
SCREAM MAKER: in streaming ''Everybody Needs Illusions'' da ''Land of Fire''
16/07/2023 - 23:12
HEIMDALL: ecco la titletrack del prossimo album
16/07/2023 - 23:04
RIAN: disponibile il lyric video di ''We Ride''
15/07/2023 - 23:18
THE UNITY: guarda la clip di ''Always Two Ways to Play''
15/07/2023 - 10:21
BIOHAZARD: addio al batterista e membro fondatore Anthony Meo
15/07/2023 - 10:12
BRUJERIA: i dettagli e il primo singolo del nuovo ''Esto Es Brujeria''
15/07/2023 - 00:59
SCREAM MAKER: la clip di ''Everybody Needs Illusions'' dal nuovo album ''Land of Fire''
15/07/2023 - 00:47
DES ROCS: il video di ''Nowhere Kid''
15/07/2023 - 00:38
ICON OF SIN (BRA): ascolta il singolo ''Night Force'' dal nuovo ‘‘Legends’’
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     