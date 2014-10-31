SKALMOLD: rendono disponibile la nuova ''Verðandi''

21/07/23
MIZMOR
Prosaic
21/07/23
THE ZENITH PASSAGE
Datalysium
21/07/23
INHUMAN CONDITION
Panic Prayer
21/07/23
CADAVER
The Age of the Offended
21/07/23
LATER SONS
Rise Up
21/07/23
MYSTFALL
Celestial Vision
21/07/23
FATAL VISION
Twice
21/07/23
OXBOW
Love`s Holiday
21/07/23
BLUTGOTT
Respawned in Heavy Metal
21/07/23
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22/07/23
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I TRE SANTI DELLA SAGINA - BISCEGLIE (BT)
04/08/23
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MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
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ZIGGY CLUB - TORINO
05/08/23
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LA SETTIMANA MEDIOEVALE - TRANI (BT)
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
06/08/23
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MURGANTIA MEDIOEVALE - MORCONE (BN)
09/08/23
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PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
12/08/23
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13/08/23
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FESTA RADIO ONDA D’URTO - BRESCIA