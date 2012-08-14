DOPELORD: dettagli e singolo del nuovo ''Songs for Satan''

27/07/23
PANZERCHRIST
Last of a Kind
28/07/23
MUTOID MAN
Mutants
28/07/23
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
Slaughter On First Avenue
28/07/23
FROM ASHES TO NEW
Blackout
28/07/23
ASTRALBORNE
Across the Aeons
28/07/23
SIGNS OF THE SWARM
Amongst The Low & Empty
28/07/23
ARCH BLADE
Kill the Witch
28/07/23
TAKALAITON
Mindfection
28/07/23
SEVENDUST
Truth Killer
28/07/23
GIRLSCHOOL
WTFortyfive?
28/07/23
NEMETON CELTIC FEST (day one)
LAGHI CURIEL - CAMPOGALLIANO (MO)
28/07/23
HEROES AND MONSTERS
ARENA PARCO PUBBLICO - FICULLE (TR)
29/07/23
NEMETON CELTIC FEST (day two)
LAGHI CURIEL - CAMPOGALLIANO (MO)
30/07/23
NEMETON CELTIC FEST (day three)
LAGHI CURIEL - CAMPOGALLIANO (MO)
02/08/23
RUSSIAN CIRCLES + CROUCH
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)
05/08/23
BARDOMAGNO
LA SETTIMANA MEDIOEVALE - TRANI (BT)
05/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA