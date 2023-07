CHRIS BOLTENDAHL’S STEELHAMMER: online il lyric video di ''Beds Are Burning''

27/07/2023 - 18:22 (75 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 L\'originale non si tocca. Questa...boh? È un brano industriale con il testo di una canzone (stupenda) dei Midnight Oil. Talmente irriconoscibile che paradossalmente l\'accetto. 3 Ma chi diamine è questo qua??? 2 Cover per me al limite dell\'ascoltabile, decisamente no. Sarà che adoro l\'originale, ma fatta e soprattutto cantata così non ha proprio senso. 1 Musicista bollito da tempo, non vedo differenza tra questo progetto, i Grave Digger, o gli Hellryder, stessa noiosa solfa trita e ritrita.