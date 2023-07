KK`S PRIEST: ascolta il nuovo singolo ''Reap the Whirlwind''

28/07/2023 - 14:29 (207 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Bel troiaio sentita e dimenticata 5 A me è piaciuto l\'assolo. Poi? Mi è sembrato che l\'assolo sia buono. Bene, e...? Beh, l\'assolo, così veloce, pulito, suonato all\'unisono come ai vecchi tempi è ben reso. VA BENE! E LA CANZONE?!? Quale canzone? 4 Puoi aggiungere anche Andy Sneap 3 Invece questa canzone mi fa dire menomale che halford , faulkner sono nei judas e menomale che tipton è stato un tiranno (secondo kk) se queste erano le idee di kk . 2 Invece questa canzone mi fa dire menomale che halford , faulkner sono nei judas e menomale che tipton è stato un tiranno (secondo kk) se queste erano le idee di kk . 1 Questa nuova song è decisamente migliore rispetto all estratto precedente; puro heavy metal che ti riporta nei big 80\'s 🤟🎸