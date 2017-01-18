BEYOND THE BLACK: in streaming il nuovo singolo

04/08/23
EDWARD REEKERS
The Liberty Project
04/08/23
1914
Eschatology of War (Reissue)
04/08/23
AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN
Closure
04/08/23
RIAN
Wings
04/08/23
ICON OF SIN (BRA)
Legends
04/08/23
REPENTANCE
The Process of Human Demise
09/08/23
HUMANITY`S LAST BREATH
Ashen
11/08/23
MEGAHERZ
In Teufels Namen
11/08/23
STREETLIGHT
Ignition
11/08/23
BLINDSTONE
Scars to Remember
30/07/23
NEMETON CELTIC FEST (day three)
LAGHI CURIEL - CAMPOGALLIANO (MO)
02/08/23
RUSSIAN CIRCLES + CROUCH
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
04/08/23
LACUNA COIL - WAVE SUMMER MUSIC
Villa Bellini - Catania Via Etnea
04/08/23
LACUNA COIL - WAVE SUMMER MUSIC (After Party)
Blu Playa - Catania, Viale Kennedy 11
05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)
05/08/23
BARDOMAGNO
LA SETTIMANA MEDIOEVALE - TRANI (BT)
05/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
05/08/23
SOLOMACELLO FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)